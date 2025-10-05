Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli-Genoa, le probabili formazioni: Neres in vantaggio su KDB. Lucca-Lang a gara in corso
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:50Probabili formazioni
di Redazione TMW

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Genoa (Domenica 5 ottobre, ore 18.00, arbitra La Penna, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Napoli
Antonio Conte prepara la gara al Genoa consapevole di dover ancora fare a meno di Buongiorno e Rrahmani: si proverà a recuperarli per dopo la sosta. Tra i pali potrebbe tornare Meret, Di Lorenzo sicuramente andrà a presidiare la fascia destra della difesa dopo aver scontato la squalifica in Champions League. A sinistra, invece, potrebbe rifiatare Gutierrez, il suo posto può tornare Spinazzola, ma resta viva anche l’opzione Olivera: un ballottaggio ormai classico. La coppia centrale dovrebbe essere formata da Beukema e Juan Jesus, ma occhio all’ipotesi Marianucci. A centrocampo, Antonio Conte dovrebbe tornare a schierarsi a tre. Il sacrificato sembra essere Kevin De Bruyne, superato nelle preferenze da David Neres. Per il resto confermato il blocco Campione d'Italia: Anguissa da una parte, McTominay dall'altra e Lobotka al centro in cabina di regia. In attacco, dopo la doppietta allo Sporting, non ci sono dubbi sulla conferma di Rasmus Hojlund. Al suo fianco, oltre al già citato brasiliano, ci sarà ovviamente Matteo Politano. Lucca e Lang avranno spazio, ma solo a gara in corso. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Genoa
Lo 0-3 subito in casa contro la Lazio porterà mister Vieira a cambiare qualche cosa nell’aspetto tattico della sua squadra, specialmente nel reparto offensivo. Probabile l'impiego di Ekhator al centro dell’attacco anche se Ekuban, che non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, lo insidia per una maglia da titolare. Alle sue spalle confermato Vitinha sulla fascia sinistra con uno fra Thorsby e Malinovskyi al centro e Norton-Cuffy. In difesa davanti a Leali non dovrebbero esserci dubbi con Sabelli a destra, Ostigard e Vasquez al centro e Martin a sinistra con Frendrup e Masini in mediana. (da Genova, Andrea Piras)

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
