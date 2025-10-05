Padova, Andreoletti: "Col Bari perso più per episodi che per la prestazione: sono arrabbiato"

"Sono molto arrabbiato e deluso perché fino al rigore avevamo la gara sotto controllo. Stavamo gestendo bene, senza dare l’impressione di poterla nemmeno pareggiare. Poi, da un mezzo rimpallo, è arrivato il rigore e con l’uomo in meno la partita si è completamente ribaltata": così, come si legge sui canali ufficiali del club, il tecnico del Padova Matteo Andreoletti, che ha commentato il ko subito a Bari.

Proseguendo poi: "Per quanto avevamo fatto fino a quel momento, la vittoria sarebbe stata il risultato più giusto. Ma chiaramente il Padova non può permettersi di gestire, siamo una squadra che deve spingere sempre, perché non abbiamo ancora l’esperienza né le caratteristiche per amministrare un vantaggio. È la seconda volta che ci succede: andiamo avanti e poi rallentiamo, ma in questa categoria le squadre forti ti puniscono. Il Bari, pur attraversando un momento difficile, ha qualità individuali altissime: basta un episodio per cambiare tutto. Il rammarico è evidente anche per le occasioni non sfruttate: abbiamo avuto più volte la possibilità di raddoppiare, ma non siamo stati concreti e il loro portiere ha fatto parate importanti. Perdere una gara così, più per episodi che per la prestazione, fa male. Non avremmo rubato nulla neanche vincendo".

Conclude poi: "Siamo neopromossi, il nostro obiettivo è chiaro: la salvezza. Gli otto punti raccolti possono anche essere considerati un bottino discreto, ma nelle ultime due partite abbiamo ottenuto solo un punto a fronte di due ottime prestazioni contro Avellino e Bari. Penso che finora abbiamo raccolto meno di quanto seminato, ma le prestazioni ci dicono che possiamo stare in questa categoria".