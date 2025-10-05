Tante occasioni, solo due gol: Udinese-Cagliari finisce 1-1, Kabasele risponde a Borrelli

Udinese e Cagliari non riescono a superarsi, nel lunch match valido per la 6^ giornata di Serie A. Le due squadre dimostrano di essere in salute, ma anche che possono migliorare in fatto di concretezza sotto porta. Deve rammaricarsi soprattutto la formazione di Runjaic, che schiera dal primo minuto Zaniolo in appoggio a Davis. Pisacane risponde affidandosi a Borrelli nel ruolo di centravanti, in sostituzione di Belotti che dovrà stare a lungo ai box.

Borrelli castiga i friulani Caprile li ferma

E' la compagine di casa ad avere il miglior approccio, sfiorando subito il gol dopo 8 minuti con Zaniolo che sfrutta un errore di Palestra e centra il palo. Non sembra essere giornata per il Cagliari, che al 20' deve rinunciare per infortunio ad un totem come Mina. Nonostante questo infortunio, sono proprio i sardi a passare in vantaggio: al 25', un tiro di Prati trova a centro area il tocco involontario di Adopo che di fatto serve Borrelli; tiro secco e palla alle spalle del portiere bianconero. Subito il gol, l'Udinese ha una reazione rabbiosa. Finale di prima frazione di gioco quasi solo a tinte bianconere, con i sardi che devono ringraziare il loro portiere Caprile decisivo sui tentativi di Atta, Davis e Piotrowski. I padroni di casa non sono di certo baciati dalla dea bendata, perché poco prima dell'intervallo colpiscono anche un palo con Atta.

Kabasele concretizza la reazione bianconera, manca il colpo del ko

Il secondo tempo inizia con lo stesso copione dell'ultima parte del primo, ovvero con i padroni di casa all'assalto e ad un passo dal pareggio già al 48' con Goglichidze. Sembra essere una giornata stregata per la squadra di Runjaic, ma l'incantesimo si spezza al 58': angolo di Zaniolo, spizzata di testa di Solet con liscio clamoroso di Zé Pedro; ne approfitta Kabasele, che con un tocco da rapace d'area trafigge Caprile. I padroni di casa potrebbero addirittura completare la rimonta al 75', ma Zaniolo incredibilmente spara alto a due passi dalla porta. Il numero 10, dopo una chance cagliaritana mancata di poco da Luvumbo, viene imitato nel recupero da Bayo: Davis entra in area e calcia, trovando la grande risposta di Caprile e il tocco di tacco sulla linea di porta di Deiola; il numero 15 ha tempo e spazio per depositare in rete il pallone del 2-1, ma clamorosamente lo manda sopra la traversa. L'ultima emozione del match, che si chiude sull'1-1. Punto di carattere e sofferenza per Pisacane, mentre a Udine non possono che avere più di un rimpianto per la mancata vittoria.

