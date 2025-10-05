Sampdoria-Pescara, le formazioni ufficiali: Cherubini ha scontato la squalifica e parte dal 1'
Con la giornata di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
La domenica cadetta ha preso il via alle ore 15:00, ma alle 17:15 prenderà il via il terzo match di giornata, penultimo complessivo: punti salvezza pesanti in palio quelli che Sampdoria e Pescara si giocano al 'Ferraris', con il tecnico blucerchiato Massimo Donati che si gioca anche il futuro. Stavolta l'esonero non sembra essere ipotesi remota. Intanto, proprio il mister, schiera Cherubini dal 1'.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SAMPDORIA (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunic, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo, Venuti; Cherubini, Pafundi; Coda. All.: Donati
PESCARA (3-4-2-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Oliveri, Squizzato, Dagasso, Letizia; Olzer, Valzania; Di Nardo. All.: Vivarini.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese-Juve Stabia 3-0
10' [rig.] Schiavi, 77' Hasa, 87' Zanon
Sudtirol-Empoli 1-1
42' Pecorino (S), 60' Shpendi (E)
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10*
Sudtirol 9*
Padova 8
Carrarese 7*
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Empoli 6*
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno
