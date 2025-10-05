Serie B, 7ª giornata - Crisi Empoli, dopo 45' avanti il SudTirol. Bene la Carrarese
Con la giornata di ieri, si è alzato il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, quella che succede al primo turno infrasettimanale della stagione e anticipa la seconda pausa Nazionali. Ultime gare del turno, nella giornata odierna.
La domenica cadetta ha preso il via alle ore 15:00, con due match ora in campo: da poco terminati i primi tempi di entrambi, anche se al 'Druso' la gara è cominciata un po' dopo rispetto alla Toscana, dove la Carrarese sta conducendo per 1-0 sulla Juve Stabia. Momento invece di difficoltà per l'Empoli, con mister Guido Pagliuca che si gioca il futuro, ma dopo i primi 45' è sotto di un gol, patito quasi allo scadere di questa prima frazione di gioco.
Di seguito, il programma del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Carrarese-Juve Stabia 1-0
10' [rig.] Schiavi
Sudtirol-Empoli 1-0
42' Pecorino
Domenica 5 ottobre
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10*
Sudtirol 9*
Padova 8
Carrarese 7*
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Empoli 6*
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno
