Carrarese-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: turnover obbligato per le Vespe. Varia anche Calabro
Con la giornata di ieri, si è alzato ufficialmente il sipario sulla 7ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi questa sera: turno che arriva dopo l'infrasettimanale, e che anticipa la seconda sosta per le Nazionali.
La domenica cadetta prenderà il via con due gare, che prenderanno il via alle ore 15:00. Una vedrà come teatro lo stadio 'Dei Marmi' di Carrara, dove la Carrarese riceverà la visita della Juve Stabia: Vespe falcidiati dalle assenze e con un po' di turnover obbligato, ma cambia qualcosa anche mister Calabro.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Calabrese, Illanes, Imperiale; Zuelli, Hasa, Schiavi, Cicconi; Sekulov, Bouah; Abiuso. All.: Calabro
JUVE STABIA ((3-5-1-1)): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Reale; Maistro, Burnete. All.: Abate.
Per completezza di informazione, riportiamo anche il programma completo del turno:
SERIE B, 7ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Mantova 0-0
Bari-Padova 2-1
50' Bortolussi (P), 72' [rig.] Moncini (B), 85' Cerri (B)
Monza-Catanzaro 2-1
5' Cissè (C), 38' Alvarez (M), 66' Birindelli (M)
Venezia-Frosinone 3-0
3' Compagnon, 16' Yeboah, 53' Casas
Spezia-Palermo 1-2
41' Pohjanpalo, 58' Pierozzi (P), 89' [aut.] Giovane (P)
Cesena-Reggiana 1-2
15' Ciervo (C), 19' Tavsan (R), 24' Portanova (R)
Domenica 5 ottobre
Ore 15:00 - Carrarese-Juve Stabia
Ore 15:00 - Sudtirol-Empoli
Ore 17:15 - Sampdoria-Pescara
Ore 19:30 - Virtus Entella-Modena
CLASSIFICA
Palermo 15
Modena 14*
Frosinone 14
Venezia 12
Avellino 12
Cesena 11
Monza 11
Juve Stabia 10*
Sudtirol 9*
Padova 8
Carrarese 7*
Reggiana 6
Catanzaro 6
Virtus Entella 6*
Bari 6
Empoli 6*
Pescara 5*
Mantova 4
Spezia 3
Sampdoria 2*
* una gara in meno