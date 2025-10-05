Sei indizi fanno (l’ennesima) prova: la Fiorentina non partiva così male dagli anni ’30

Forse nemmeno il più disilluso tra i tifosi avrebbe potuto immaginare una Fiorentina così in difficoltà dopo appena sei giornate di Serie A. La squadra di Pioli ha raccolto solo 3 punti in questo avvio, affrontando Cagliari, Torino, Napoli, Como, Pisa e Roma, con l’ultima sconfitta arrivata pochi minuti fa al Franchi: 2-1 contro i giallorossi. Un percorso che ha fatto precipitare i viola nelle zone basse della classifica e che riscrive in negativo la storia recente del club, mostrando una continuità di risultati negativi che preoccupa non poco i tifosi: lo dimostrano il volantino distribuito prima del match dalla Curva Fiesole e i sonori fischi alla fine.

La Fiorentina non partiva così male dagli anni '30

Il dato più preoccupante riguarda proprio i punti raccolti: mai, nell’era dei tre punti, la Fiorentina aveva fatto così poco dopo sei giornate. Come ricordava Agatha Christie, "tre indizi fanno una prova", e se tre bastano per dimostrare qualcosa, qui gli indizi sono addirittura sei partite senza vittoria, un campanello d’allarme che evidenzia un problema strutturale nella squadra. Il paragone con la stagione 1935-36 è inevitabile: anche allora la prima vittoria arrivò solo alla settima giornata, e la Fiorentina rischia di avvicinarsi a quell’infausto record storico.

I precedenti negativi sono comunque migliori di questo

Persino negli altri momenti difficili del passato, come il 2019-20 con Montella o il 2010-11 con Mihajlovic, la squadra era riuscita a sbloccarsi alla quinta giornata dopo quattro turni con appena due punti. Stavolta, invece, il calendario si fa ancora più ostico: Bologna, Milan e Inter in successione metteranno a dura prova la tenuta, soprattutto mentale, dei gigliati dopo la sosta. Intanto, in casa Fiorentina è già tempo di bilanci.