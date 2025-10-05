Serie A, 6^ giornata LIVE: Juve senza Bremer, De Winter dal 1'
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito alla 6^ giornata di Serie A:
HELLAS VERONA-SASSUOLO 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatore: 26' st Pinamonti (S)
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdar (31' st Niasse), Gagliardini (21' st Akpa Akpro), Bernede (32' st Sarr), Bradaric (41' st Kastanos); Giovane (40' st Mosquera), Orban. A disp.: Perilli, Castagnini, Valentini, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Cham, Santiago, Ajayi. All.: Zanetti
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx (15' st Thorstvedt), Matic, Koné (37' st Iannoni), Volpato (14' st Pierini); Pinamonti (42' st Cheddira), Laurienté (15' st Fadera). A disp.: Satalino, Turati, Candé, Romagna, Coulibaly, Odenthal, Boloca, Lipani, Skjellerup, Moro. All.: Grosso
PARMA-LECCE 0-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 38’ Sottil (L)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (1’ st Almqvist), Bernabé (38’ st Estevez), Keita, Sorensen (22’ st Benedyczak), Valeri (25’ Lovik, 38’ st Djuric); Cutrone, Pellegrino. A disp.: Corvi, Rinaldi, Begic, Ordonez, Troilo, Trabucchi, Plicco. All.: Cuesta
LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (42’ st Ndaba), Ramadani, Berisha (42’ st Kaba); Pierotti, Stulic (30’ st Camarda), Sottil (23’ st Banda). A disp.: Früchtl, Samooja, Siebert, Sala, N’Dri, Helgason, Kouassi, Kovac. All.: Di Francesco
LAZIO-TORINO 3-3 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 16' Simeone (T), 24', 39' Cancellieri (L), 28' st Adams (T), 47' st Saul Coco (T), 58' st rig. Cataldi (L)
LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (45' st Lazzari); Cataldi, Basic (21' st Belahyane); Cancellieri, Dia (36' st Noslin), Pedro (21' st Isaksen); Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pinelli, Farcomeni. All.: Sarri
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze (24' st Masina), Maripan, Saul Coco; Pedersen (33' st Dembelé), Casadei, Asllani, Vlasic (24' st Adams), Lazaro (18' st Nkounkou); Ngonge, Simeone (33' st Gineitis). A disposizione: Paleari, Popa, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Biraghi, Zapata, Njie. All.: Baroni
INTER-CREMONESE 4-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 6' Lautaro (I), 38' Bonny (I), 10' st Dimarco (I), 12' st Barella (I), 42' st Bonazzoli (C)
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni (16' st Carlos Augusto); Dumfries (8' st Luis Henrique), Frattesi, Barella, Mkhitaryan (30' st Diouf), Dimarco; Bonny (16' st Eposito), Lautaro (30' st Sucic). Allenatore: Chivu
CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (13' st Faye), Baschirotto, Bianchetti; Floriani (30' st Barbieri), Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez (13' st Vardy), Johnsen (1' st Vandeputte); Sanabria (13' st Bonazzoli). Allenatore: Nicola
ATALANTA-COMO 1-1 - Il tabellino (rileggi qui il live di TMW)
Marcatori: 6' Samardzic (A), 19' Perrone (C)
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Pasalic, Ederson (29' st Musah), Bernasconi; Samardzic (17' st Brescianini), Lookman (29' st Maldini); K. Sulemana (29' st Krstovic). A disposizione: Rossi, Sportiello, Obric. Allenatore: Juric
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (41' st Posch), Diego Carlos, Ramon, Vojvoda (24' st Valle); Perrone, Da Cunha (44' st Kempf); Addai, Nico Paz, Baturina (24' st Caqueret); Douvikas (1' st Morata). A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Moreno, Bonsignori Goggi, Cerri. Allenatore: Dani Guindos
UDINESE-CAGLIARI - Le formazioni ufficiali (segui qui il live di TMW)
UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. Allenatore: Kosta Runjaic.
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.
BOLOGNA-PISA - Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odegaard, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano
PISA (3-5-2): Semper; Bonfanti, Canestrelli, Caracciolo; Touré, Marin, Akinsanmiro, Vural, Leris; Nzola, Tramoni. All. Gilardino
FIORENTINA-ROMA - Le formazioni ufficiali
FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens; Fazzini, Gudmundsson; Kean. Allenatore: Pioli.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N'Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.
NAPOLI-GENOA - Domenica 5 ottobre, ore 18.00
NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
Allenatore: Conte.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Thorsby, Vitinha; Ekhator.
Allenatore: Vieira.
JUVENTUS-MILAN - Domenica 5 ottobre, ore 20.45
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
Allenatore: Tudor.
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Gimenez.
Allenatore: Allegri.