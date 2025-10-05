Genoa Women, finalmente si parte! Oggi il debutto in Serie A, alla "Sciorba" arriva il Milan

Una nuova pagina di storia pronta per essere scritta. Appuntamento importante questo pomeriggio per il Genoa Women che debutteranno per la prima volta nella loro storia in Serie A. Al "Cantera Stadium" della Sciorba, le ragazze rossoblù affronteranno il Milan per la prima giornata di campionato. Un percorso tutto nuovo, una crescita costante del settore femminile guidato da Marta Carissimi che nel giro di tre anni ha conquistato la promozione nella massima serie dopo un terzo posto arrivato l'anno scorso sotto la guida di Fabio Fossati.

Nuovi acquisti e conferme

Adesso in panchina siede Sebastian De La Fuente, allenatore esperto della categoria e guida in una categoria che tante giocatrici hanno già disputato per una rosa allestita in estate che ha visto tanti ingressi ma anche tantissime conferme come Ferrara, Forcinella, Giacobbo e Cinotti abili, insieme ad un buon gruppo di ragazze genovesi e genoane (come Giada Abate, Sara Lucafò o Caterina Bargi per fare giusto tre nomi) che hanno portato nel gruppo il DNA Genoa.

Oggi il debutto in Serie A

Un primo assaggio è arrivato con la Serie A Women's Cup, il torneo che ha preceduto l'avvio della stagione con buone prestazioni e due sconfitte di misura contro Inter e Fiorentina, arrivate al termine di prestazioni sempre convincenti, e il pareggio di Como. Alla "Sciorba", complice la prima squadra maschile che scenderà in campo tre ore dopo al "Maradona", è attesa una buona cornice di pubblico (entrata gratuita) per spingere il Grifone in questa sua nuova avventura . Per dare il giusto tributo a chi ha scritto la storia del Genoa Women. E non vuole smettere.