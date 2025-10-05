Foggia, Rossi: "Abbiamo giovani interessanti ma serve maggiore continuità di risultati"

Dopo il pareggio contro l'Atalanta U23, il tecnico del Foggia Delio Rossi ha commentato in conferenza: "Mi ha fatto un certo effetto giocare contro questi colori - riporta FoggiaGol - ho lasciato l'Atalanta 21 anni fa e non pensavo di ritrovarmi un giorno ad affrontare i giovani nerazzurri. L'Atalanta ha giocatori di qualità, molto giovani e di prospettiva: anche noi abbiamo dei ragazzi interessanti, ma avremmo bisogno di maggiore continuità di risultati e di meno defezioni per poter disporre di una rosa più stabile.

Devo fare un applauso ai miei ragazzi perché nelle difficoltà non mollano mai. Sul recupero degli infortunati procediamo giorno per giorno: non è solo questione di riaverli a disposizione, ma anche di riportarli in condizione. Anche oggi abbiamo cambiato due volte il sistema di gioco: mi sento un inventore più che un allenatore perché ogni settimana c'è da adattarci alle circostanze, ma è proprio questo che rende ancora più orgoglioso il lavoro dei miei giocatori".