Bonny show. Inter, quest'anno è un'altra storia rispetto a Correa, Arnautovic e Taremi

Ange-Yoan Bonny non poteva immaginare esordio migliore dal primo minuto in Serie A con la maglia dell'Inter. Scelto per sostituire l'infortunato Thuram, l'attaccante francese ha deliziato il pubblico di San Siro nel largo successo conquistato dai nerazzurri con un gol e tre assist vincenti. La partita contro la Cremonese è finita 4-1 e l'ex Parma ha messo il suo zampino in tutte le reti. A corredo di ciò, il premio di migliore in campo dopo il triplice fischio: "E' bello vincere così, abbiamo dato continuità ai nostri risultati e sono contento di aver aiutato la squadra - ha detto il calciatore francese al termine del match -. Conoscere Chivu conta, mi dà fiducia ogni giorno: so che se lavoro bene avrò la mia chance. Lo ringrazio per questo".

Classe 2003, ventidue anni da compiere tra una ventina di giorni, Bonny è stato acquistato nei primi giorni di luglio dal Parma per 23 milioni di euro più tre di bonus. Una richiesta del nuovo allenatore che nei giorni in cui la clausola di Marcus Thuram era ancora attiva vedeva (e vede) nel suo connazionale un calciatore che può ripercorrere le sue orme. Che può sostituirlo adeguatamente.

Ed effettivamente ieri è andata proprio così: in una gara condotta magistralmente dai nerazzurri, Bonny s'è messo al servizio dei compagni e ha realizzato al 38esimo il gol del 2-0. La seconda rete in questo campionato dopo quella all'esordio contro il Torino quando subentrò a Thuram al 67esimo.

Ciò che però emerge ancor più dopo la gara di ieri è la qualità degli attaccanti di riserva dell'Inter. Come detto ieri Bonny è stato giudicato il migliore in campo, una settimana prima Francesco Pio Esposito ha chiuso i giochi in quel di Cagliari e anche con la Cremonese ha disputato una buonissima mezz'ora.

Nella scorsa stagione il principale problema di Inzaghi era quello di non avere in panchina attaccanti all'altezza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram. Quest'anno invece, fin dai primi vagiti, si capisce che la musica è cambiata. Sono già lontani i tempi di Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi.