Serie C, 8ª giornata - Recupero infinito, ma il Ravenna vince. Pari tra Novara e Triestina

Con la serata di venerdì 3 ottobre, si è aperta l'8ª giornata del campionato di Serie C, che ha visto tra le protagoniste le formazioni del Girone B e del C. Con la serata odierna, la definitiva chiusura di suddetto turno.

La domenica di terza serie, ha comunque intanto preso il via, con ben due lunch match, da poco andati in archivio. Non varia il risultato, rispetto al primo tempo, della sfida tra Novara e Triestina, che chiudono il confronto sullo 0-0, mentre nel Girone B rischia molto il Ravenna, che porta comunque a casa la gara contro la Juventus Next Gen, che per l'FVS ha visto un recupero monstre che ha portato la gara a terminare ben 16 minuti dopo il regolare finale: a ogni modo, netto il successo romagnolo.

Di seguito il programma completo dei match e la classifica dei gironi:

SERIE C, 8ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Union Brescia-Pergolettese 0-0

Giana Erminio-Lumezzane 2-1

19' Rolando (L), 82' e 90'+3 Akammadu (G)

Renate-Cittadella 0-0

Virtus Verona-Lecco 2-2

13' Metlika (L), 37' Sipos (L), 58' Zarpellon (V), 89' Pagliuca (V)

Novara-Triestina 0-0

Ora in campo (parziale)

Pro Patria-Trento 0-0

Pro Vercelli-Dolomiti Bellunesi 0-0

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Alcione Milano-Vicenza

Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-AlbinoLeffe

Ore 20:30 - Inter U23-Ospitaletto

Classifica - Vicenza 19, Lecco 18*, Union Brescia 15*, Inter U23 14, Alcione Milano 14, Albinoleffe 11, Pergolettese 11*, Virtus Verona 10*, Renate 9*, Giana Erminio 9*, Pro Vercelli 9, Arzignano Valchiampo 8, Trento 7, Dolomiti Bellunesi 7, Lumezzane 6*, Cittadella 6*, Novara 6*, Ospitaletto 5, Pro Patria 3, Triestina -8*

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 20 punti

GIRONE B

Già giocate

Pianese-Livorno 2-1

34’ Cioffi (L), 45’+3’ Bellini (P), 48’ Martey (P)

Rimini-Arezzo 0-1

69’ Varela

Ascoli-Bra 4-1

33' Rizzo Pinna (A), 45'+1 e 59' Gori (A), 53' D'Uffizi (A), 90'+4 Chiabotto (B)

Ternana-Pineto 2-1

2' Postiglione (P), 30' Leonardi (T), 67' Dubickas (T)

Torres-Sambenedettese 0-2

1' Eusepi, 42' Konate

Campobasso-Vis Pesaro 2-2

1' Giovannini (V), 7' e 23' Bifulco (C), 52' Vezzoni (V)

Juventus Next Gen-Ravenna 2-4

40' Spini (R), 53' Amaradio (J), 63' Luciani (R), 65' e 90'+11 Motti (R), 82' Pugno (J)

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Carpi-Perugia

Ore 17:30 - Forlì-Guidonia

Ore 20:30 - Gubbio-Pontedera

Classifica - Arezzo 21, Ravenna 21, Ascoli 20, Sambenedettese 14, Ternana 13, Campobasso 12, Pianese 12, Gubbio 12*, Juventus Next Gen 11, Guidonia Montecelio 10*, Forlì 9*, Vis Pesaro 8, Pineto 8, Carpi 8*, Pontedera 7*, Livorno 7, Torres 5, Bra 5, Perugia 3*, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 11 punti

GIRONE C

Già giocate

Latina-Benevento 1-0

64’ Ekuban

Atalanta U23-Foggia 1-1

40' [rig.] Cortinovis (A), 56' [rig.] Ilicic (F)

Crotone-Picerno 3-0

30' Zunno, 43' Gomez, 79' [rig.] Murano

Ora in campo (parziale)

Casertana-Casarano 0-0

Catania-Siracusa 1-0

5' Lunetta

Salernitana-Cavese 0-0

Trapani-Giugliano 1-1

1' Ciuferri (T), 2' Nepi (G)

Domenica 5 ottobre

Ore 17:30 - Team Altamura-Potenza

Ore 17:30 - Sorrento-Monopoli

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Cosenza

Classifica - Benevento 16*, Salernitana 16, Crotone 14*, Cosenza 12, Catania 12, Casarano 12, Casertana 11, Monopoli 11, Potenza 11, Latina 11*, Audace Cerignola 10, Picerno 9*, Team Altamura 7, Foggia 7*, Sorrento 6, Giugliano 5, Cavese 5, Atalanta U23 5*, Trapani 4, Siracusa 3

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti