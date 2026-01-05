Cancelo, Chiesa, Castellanos: chi lascia la Serie A e chi può tornarci. Le top news delle 18

L'Inter continua a tessere la tela per perfezionare il ritorno in nerazzurro di Joao Cancelo. Il giocatore ha preso un paio di giorni per dare il definitivo sì, gli accordi con l'Al Hilal sono stati di fatto già costruiti e prevedranno la partenza verso l'Arabia Saudita di un centrale tra Francesco Acerbi e Stefan De Vrij.

A proposito di ritorni in Serie A, la Juventus prova a riportare in bianconero Federico Chiesa. Avviati i primi contatti ufficiali con il Liverpool.

Valentin Castellanos ha lasciato la Lazio, nel primo pomeriggio è stato pubblicato l'annuncio ufficiale della sua cessione al West Ham, per un affare da 30 milioni di euro circa. La società biancoceleste ha reso noto il completamento del trasferimento tramite un comunicato ufficiale: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Valentin Castellanos al West Ham United Football Club. Castellanos, acquistato nell`estate 2023 dal New York City, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 98 presenze e segnato 22 gol. Tutto il club desidera ringraziare Taty per il contributo dato e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro".

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo inerenti alla 18^ giornata di Serie A: salteranno l'ultima gara del girone d'andata Tijjani Noslin e Adam Marusic della Lazio, Pasquale Mazzocchi del Napoli (questi due multati anche di 5000 euro per la rissa inscenata in campo e che ha portato al rosso diretto per entrambi) e i difensori Gianluca Mancini e Mario Hermoso della Roma.