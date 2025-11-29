Caos nel finale di Milan-Lazio, Condò: "Collu un genio. Fatta giustizia salvando la faccia al VAR"

Finale di gara concitatissimo in Milan-Lazio, con un rigore reclamato dai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic ma non assegnato dall'arbitro Giuseppe Collu per un precedente fallo di Marusic che ha trattenuto lo stesso difensore del Milan. Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la decisione del direttore di gara che farà discutere a lungo. Queste le sue parole:

"Collu è un genio. La premessa doverosa che faccio è che io non considero rigori che si devono dare almeno la metà di quelli che vengono assegnati per i falli di mano in situazioni ravvicinate. Detto questo dico che è come un genio perché ristabilisce giustizia salvando la faccia al VAR per quella che era stata una chiamata a mio giudizio assurda. Riesce a fare botte piena e moglie ubriaca".