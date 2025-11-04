Capello: "Brutta Juventus fino al palo del possibile 0-2. Bello veder rientrare Yildiz e Conceicao"

1-1 per la Juventus contro lo Sporting Clube de Portugal nella 4^ giornata della Fase Campionato di Champions League, la prima europea di Spalletti in bianconero termina con il terzo pareggio su quattro gare della Vecchia Signora.

Questa l'analisi al termine della partita di Fabio Capello, allenatore presente negli studi di Sky Sport per il racconto del match dello Stadium: "Una brutta Juventus fino al palo loro che poteva essere lo 0-2. Timida, senza personalità... Poi però è stata una bella Juventus. E il portiere dello Sporting ha fatto delle parate notevoli. In generale mi sono piaciute la fantasia nell'uno contro uno, Conceicao ha messo in difficoltà lo Sporting. Una squadra aggressiva, che ha chiuso gli avversari nella loro metà campo".

Prosegue e conclude così nelle sue riflessioni Capello: "Nel secondo tempo però si sono adagiati, forse non hanno avuto la forza per continuare con la stessa pressione e intensità del primo. Comunque ho visto una Juventus normale, c'era la voglia ma non la forza. E poi ho visto un bellissimo segno, Conceicao e Yildiz tornare a difendere nei momenti di difficoltà".