Capello avvisa il Milan: "Il quarto posto non è scontato". Poi parla di Fullkrug

In vista della sfida di domani tra Milan ed Hellas Verona, a La Gazzetta dello Sport è intervenuto il tecnico di lungo corso, oggi opinionista, Fabio Capello. Queste le sue parole sui rossoneri e sulla loro difficoltà di far punti nelle gare contro le piccole: “Sono cose che non si possono allenare, serve trovare un leader che ti aiuti a stimolare la squadra e a tirare fuori quello che i compagni hanno”.

Sulla classifica corta, che da un lato permette di sognare lo scudetto, ma dall’altro rischia di tenere il Milan fuori dai primi quattro posti, Capello aggiunge: “Sì, ora il Milan deve stare attento al posto Champions. È un discorso generale: sarà una bella lotta. La Juve delle ultime partite è veloce, aggressiva: vedo cambi di campo, palloni giocati in verticale. E poi ha fantasisti che fanno la differenza. Alla Roma manca il centravanti però, se prendesse Zirkzee, potrebbe risolvere. Ha convinzione, forza, voglia, anche contro la Juve ha dimostrato di giocare alla pari. Gasperini sta stimolando la squadra e i giocatori gli stanno rispondendo”.

Infine, Capello chiosa sull’acquisto di Fullkrug: “Vediamo come si esprimerà. È un giocatore di esperienza ma ci vuole cautela, perché sappiamo che SanSiro è uno stadio difficile anche per chi ha fatto una montagna di gol. In generale, in attacco è mancata la velocità di palla: il Milan recentemente è tornato a essere un po’ lento. Al Milan servirebbe anche un difensore, finora ha aiutato Maignan.