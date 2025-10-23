Capello: "Il Napoli non deve deprimersi al primo errore. Con un'Inter così sarebbe pericoloso"

E' la settimana che porta alla super sfida. Sabato alle 18, al "Maradona", il Napoli di Antonio Conte sfiderà l'Inter di Cristian Chivu in un match dove le due squadre arrivano con stati d'animo agli antipodi visti i risultati delle partite europee. Ed in vista della gara di campionato, Fabio Capello ha così commentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Qualcosa ti rimane dentro sempre - ha esordito l'ex tecnico del Milan e della Roma - la chiave è riuscire a trasformare in energia positiva tutto quello che una partita di Champions così vicina ti lascia. E per il Napoli non sarà facile...

Parlando proprio della formazione di Antonio Conte, reduce dal pesantissimo ko di Eindhoven, rappresenta in questo momento un'incognita. Dal canto loro i nerazzurri invece stanno vivendo un momento di grande euforia, spinti anche dal successo contro l'Union Saint-Gilloise, con i giocatori chiave "riposati perché gestiti al meglio e di nuovo concentratissimi in partita, gli azzurri stanno toccando con mano le difficoltà del doppio impegno a certi livelli

Il Napoli è sul filo: il rischio più grande in vista di sabato, per me, è che al primo errore in campo la squadra si deprima. E con un’Inter così lanciata, sarebbe pericolosissimo".