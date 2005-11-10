Carlo Liedholm: "Fiorentina, tutti si aspettavano di più. Riprendere Vanoli denota confusione"

Carlo Liedholm, figlio di Nils, ex allenatore tra le altre anche della Fiorentina, scomparso ormai nel 2007, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, commentando così l'inizio di stagione della squadra gigliata: "Tutto l'ambiente si aspettava di più. Siamo tornati a Vanoli e questo denota confusione che non fa bene alla squadra. Lo scorso anno l'attuale allenatore aveva fatto bene. Spero che possa tornare a fare altrettanto anche quest'anno".

Il lavoro di Paratici

Carlo Liedholm dà anche un giudizio sull'operato del direttore sportivo: "I giovani vanno presi bravi. Paratici ha una grande storia alle spalle, è uomo di mercato ed è nei giri che contano, dovrebbe far bene indubbiamente. Dare un giudizio è difficile perché alle volte si prende quello che si può è non quello che si vuole. Firenze è una piazza che sicuramente merita di fare le coppe europee e farle dovrebbe essere l'obiettivo di ogni anno. I mezzi alla famiglia Commisso non penso che manchino".