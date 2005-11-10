De Rossi: "Ellertsson tra i più forti che ha il Genoa. Traoré? Su di lui mi sono sbilanciato"

Come di consueto, a due giorni dal match del Genoa, Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa e ha spiegato a che punto sono gli infortunati e chi riuscirà a esserci contro la Roma: "Amorim oggi ha fatto il primo allenamento con noi, ma con carichi abbastanza bassi. Domani faremo il punto anche con quei giocatori che in settimana avuto qualche acciacco e capiremo bene. Havel, Meichtry e Colombo stanno progredendo. Poi io non ho basi scientifiche per poter riscontrare il loro miglioramento. Ma li vedo tranquilli, corricchiano così come ho visto corricchiare Venturino. Lui, con la modifica fatta con la Fiorentina, può essere importante. Non recuperiamo nessuno a parte Amorim, mentre per il Venezia speriamo di recuperare Meichtry, che negli ultimi 20 minuti ci avrebbe fatto comodo".

La prova di Traore contro la Fiorentina è stata ottima.

"Con Traoré mi sono anche sbilanciato dicendo che avendolo in campo in condizione ci avrebbe risolto la metà dei problemi. Fa giocare meglio chi gli sta vicino e andrà sempre migliorando. Lo stiamo valutando, non pensavamo potesse fare 90 minuti a quel ritmo, l’ho trovato molto bene e ha fatto 90 minuti bene anche a Bucarest. Può giocare un po’ più avanti e un po’ più indietro in base ai compagni di reparto e all’avversario".

Ellertsson è stato un po' "beccato" dai tifosi, ma resta un giocatore importante.

"Al di là di quanto venga beccato o meno, cosa che a noi interessa zero, è uno di quei giocatori da cui si parte facendo la formazione. È un giocatore veramente forte, fisicamente è velocissimo, molto europeo. Trovo che sia uno dei giocatori più forti che abbiamo e su cui farei sempre affidamento al Genoa. È un potenziale non completamente espresso, può fare qualche gol in più e qualche assist in più".

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