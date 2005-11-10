Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?

I dati sulle ultime dieci partite in Champions League di Massimiliano Allegri dicono che ha vinto solo una volta, da un Villarreal all'altro, dal 2022 al 2026. E se l'unica vittoria è col Maccabi Haifa, se nella scorsa stagione non è riuscito a conquistare l'Europa che conta (di più) col Milan e se in questa ha perso due gare su due, allora qualche riflessione è urgente. Anche da parte dello stesso allenatore di Livorno, perché tempo per una svolta, nel calcio che cambia, c'è sempre, soprattutto per lui. E poi c'è il Napoli, che in estate non ha fatto nulla per rivoluzionare, e che in questo nuovo ciclo sembra già... A fine ciclo.

L'analisi la trovate nel Podcast di oggi sulle colonne di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Pastorello e il futuro di Meret al Napoli, le parole a Tuttomercatoweb.com

Nel corso della lunga intervista rilasciata a TMW, Federico Pastorello, agente di Alex Meret del Napoli, ha parlato del rinnovo del portiere azzurro. "C’è stato un anno in cui è arrivato a ridosso della scadenza e abbiamo tranquillamente rinnovato: ora fare previsioni diventa difficile. Nove anni sono tanti, ma continuare può essere una bella cosa: Alex ora è concentrato sul rientrare al 100% per aiutare la squadra. Se ne parleremo prima del mercato di gennaio? Alex è un ragazzo maturo, ha un’età che gli permette di gestire il fatto di essere a scadenza di contratto. Non ci siamo dati una scadenza, valuteremo come andrà la stagione: c’è grande serenità da parte di tutti”.