Torres, è addio con Sanat: l'attaccante riparte dalla Serie D

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Torres, è addio con Sanat: l'attaccante riparte dalla Serie DUfficiale
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Daniel Uccellieri
Daniel Uccellieri
Oggi alle 10:49Serie C
autore Daniel Uccellieri
15.10.2026 10:49Serie C
La Torres ufficializza la risoluzione con Ayman Sanat: l'attaccante classe 2002 proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo.
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© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
La Torres e Ayman Sanat si separano: l'attaccante classe 2002 lascia il club sardo e proseguirà la stagione in Serie D con il K-Sport Montecchio Gallo. La società ha annunciato la risoluzione del contratto biennale attraverso una nota ufficiale.
Il comunicato della Torres
"La Torres comunica la risoluzione del contratto biennale di Ayman Sanat. Il duttile attaccante classe 2002 proseguirà la stagione al K-Sport Montecchio Gallo nel campionato di Serie D. La società augura a Sanat le migliori fortune per il prosieguo di carriera".
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