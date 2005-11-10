Mourinho attacca, Gasperini risponde: le due interpretazioni opposte di Roma-Real Madrid

La Roma ieri sera è caduta in casa contro il Real Madrid, perdendo clamorosamente per 3-4 dopo essere stata in vantaggio per 3-1. Al termine della partita di Champions League, ai microfoni delle televisioni è quindi andato in scena un acceso botta e risposta tra José Mourinho e Gian Piero Gasperini sulle ragioni della rimonta, tra meriti dei blancos e demeriti dei giallorossi. I due allenatori hanno offerto letture diametralmente opposte della medesima sfida, con il tecnico portoghese che ha evidenziato il calo fisico e tattico degli avversari, mentre l'allenatore di casa ha rivendicato la superiorità assoluta della propria squadra.

Mourinho: "Sul 3-1 i giocatori della Roma erano morti"

Lo Special One, intervenuto per primo, ha provare a spiegare così le difficoltà incontrate dai suoi giocatori all'Olimpico: "Dopo, sul 3-1, magari per tutti la partita era morta, però quelli che erano morti erano i giocatori della Roma. È molto difficile giocare con questa intensità e con lo stile di gioco che hanno loro. È molto difficile. Quindi il Real Madrid ne ha approfittato. Certamente abbiamo fatto dei cambi. Sul 3-1, prendere il quarto o il quinto gol non avrebbe cambiato molto. Poi loro non hanno più avuto la capacità, né tattica né fisica, di accompagnare questa valanga di calcio offensivo che abbiamo prodotto". Poi ha aggiunto: "Povero Hermoso, dopo settanta minuti, ovviamente lo abbiamo ammazzato. E poi è entrato quel ragazzo (Koulierakis, ndr) e penso che anche lui non potesse fare molto".

Gasperini: "A me sembra che fosse il Real a non poterne più"

La replica di mister Gasperini non si è fatta certo attendere: "A me sembra che quelli che non ne potevano più fossero loro. Potevamo fare anche qualche altro gol, mi dispiace che non li abbiamo fatti. Sono stati veramente surclassati in tutto. I gol non li hanno presi, li hanno fatti e giustamente valgono. Sui calci d’angolo hanno messo grande fisicità, li hanno battuti anche molto bene e sono andati a colpire bene. Per il resto non sono stati sicuramente all’altezza".