E' già arrivata l'ora di Antonio Conte per la panchina del Manchester United?

Michael Carrick è in bilico in casa Manchester United nell'enorme buco nero della panchina dei Red Devils. 6 punti in 6 partite e un rendimento balbettante mettono sotto pressione il tecnico della formazione inglese. Il peggior avvio in 40 anno di storia, i fischi dei tifosi, per adesso la proprietà di Sir Jim Ratcliffe sta provando a tener duro e a confermarlo: INEOS gli riconosce ancora il credito della scorsa stagione ma alle spalle… C'è la figura di Antonio Conte.

Andrà davvero a finire così? Ne parliamo nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com in compagnia di Marco Conterio

Cosa ha detto Conte sul suo futuro

Negli scorsi giorni al media The Athletic, Antonio Conte era stato chiaro. Ha detto di voler andare in un club con grande storia che abbia perso un po’ lo splendore, per “ripulire quella storia e farla brillare di nuovo” e riportarlo a lottare per i titoli. Molti hanno letto un chiaro riferimento allo United e non solo: Conte è “assolutamente pronto” a tornare. Ha rifiutato offerte da Arabia Saudita e Turchia perché vuole un club storico in un campionato top. È sulla shortlist dello United in caso di esonero di Carrick... E sembra il nome più accreditato per un'eventuale ribaltone...