Serie C, Integrity Tour ospitato da Folgore Caratese, Desenzano e Treviso

Prosegue il percorso dell’iniziativa di sensibilizzazione e contrasto alle frodi sportive e al match-fixing, organizzata da Lega Pro e Sportradar AG in collaborazione con l’Associazione italiana calciatori. Tra il 13 e il 15 ottobre, l’evento è stato ospitato rispettivamente da Folgore Caratese, Desenzano e Treviso.

Si tratta di un progetto consolidato che coinvolge un numero sempre maggiore di club, calciatori, staff e dirigenti, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e tutelare i valori dello sport. In questa tre giorni i relatori di Lega Pro - il Segretario Generale Emanuele Paolucci e la rappresentante dell’Integrity Office della Lega Pro Alice Fraccari -, insieme al Responsabile Integrity di Sportradar in Italia, l’avvocato Marcello Presilla, e al referente territoriale dell’Associazione Italiana Calciatori, Paolo Bianchet, hanno coinvolto le prime squadre e le formazioni primavera in importanti momenti di apprendimento.

Durante gli incontri sono stati illustrati i comportamenti vietati, con focus sulle relative conseguenze, e le normative vigenti.

L’impegno della Serie C per la salvaguardia delle competizioni sportive e per la crescita di tutti i tesserati continuerà nelle prossime settimane, quando l’Integrity Tour farà tappa da Savoia e Scafatese.