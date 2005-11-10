Pescara, Buscè si gioca la panchina: contro l'Ostiamare serve vincere

Dopo l'ennesima vittoria sfumata all'Adriatico, il Pescara è chiamato a reagire domenica contro l'Ostiamare, che ritroverà gli ex Brosco e Tonin. La società ha confermato la fiducia a Buscè al termine del pareggio con il Guidonia, ma la posizione dell'allenatore resta legata ai risultati.

La gara con i capitolini rappresenta un passaggio fondamentale, ma non l'unico: anche le successive sfide contro Perugia e Torres dovranno dare risposte concrete. La società si aspetta prestazioni all'altezza di una squadra considerata tra le più attrezzate del campionato.

Pescara, i numeri sono preoccupanti

I 12 punti conquistati in nove giornate rappresentano un bottino deludente. In Serie C, il Pescara aveva fatto peggio soltanto nella stagione 2007-2008. Il bilancio attuale è di tre vittorie, tre pareggi e tre sconfitte, con il nono posto in classifica e 13 punti di ritardo dalla capolista Spezia.

Neppure il recupero di tutti gli effettivi è bastato per dare continuità al successo di Livorno. Buscè chiede pazienza e invita a non giudicare la squadra soltanto dai risultati, ma il campionato non aspetta. Contro l'Ostiamare, per i biancazzurri, vincere è diventato indispensabile. Lo riporta Il Corriere dello Sport