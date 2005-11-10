Inter, piove sul bagnato: si ferma Lautaro. Risentimento muscolare per il capitano
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Ivan Cardia
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15.10.2026 12:03Serie A
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Piove sul bagnato in casa Inter, dopo il ko in Champions League con il Club Brugge. Il club nerazzurro ha infatti reso noto che Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano.
Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra.
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