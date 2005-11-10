Napoli, il report medico conferma: per David Neres c'è lesione alla coscia. I tempi di recupero
Tommaso Bonan
Dopo le prime indiscrezioni delle ultime ore, arriva adesso anche il report medico ufficiale del Napoli in merito alle condizioni di David Neres, subentrato nel secondo tempo della partita con il Villarreal in Champions League
David Neres ko, il report medico del Napoli
Di seguito il report medico: "David Neres ha accusato un risentimento muscolare nel corso del match contro il Villarreal. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Neres ha già iniziato il proprio iter riabilitativo".
I possibili tempi di recupero
Davide Neres, sottolinea Sky Sport, dovrebbe restare lontano dal campo per circa tre settimane: proverà a rientrare l'8 novembre contro la Lazio, altrimenti tornerà direttamente dopo la prossima sosta per gli impegni delle nazionali.
Il calendario del Napoli
17 ottobre: Venezia-Napoli (Serie A)
20 ottobre: Napoli-Bodo/Glimt (Champions)
24 ottobre: Napoli-Roma (Serie A)
28 ottobre: Monza-Napoli (Serie A)
1 novembre: Juventus-Napoli (Serie A)
4 novembre: Porto-Napoli (Champions)
8 novembre: Napoli-Lazio (Serie A)
21 novembre (dopo la sosta): Napoli-Torino (Serie A)