Cercato dal Parma, ieri sera la doppietta al Real Madrid: Schjelderup resta al Benfica

Fa ancora rumore l'impresa di ieri del Benfica, capace di vincere 4-2 all'ultimo secondo contro il Real Madrid e di strappare, quando ormai non sembrava davvero più possibile, il pass per il playoff di Champions League. E se il volto da copertina è senza dubbio quello di Trubin, il portiere goleador non è però l'unico protagonista capace di mettersi in mostra della sfida di ieri sera del Da Luz.

Una parte del palco, infatti, se la prende anche Andreas Schjelderup. Il talento norvegese, proprio nelle settimane in cui è stato travolto e toccato da voci di mercato che ne ipotizzavano un addio alle Aquile di Lisbona, sembra proprio che si stia prendendo il Benfica. Di forza, a suon di prestazioni e giocate, oltre che di gol, come i due pesanti messi a segno ieri contro il Real Madrid, in una partita che troverà un proprio posto nell'universo del racconto Benfiquista.

Su Schjelderup si era mosso il Parma a inizio del calciomercato di gennaio 2026 che terminerà giusto tra pochi giorni, ci aveva pensato anche la Roma, ma ormai appare evidente a tutti che, specie alla luce delle ultime prestazioni (ieri sera per esempio è stato nominato Player of The Match dalla UEFA), il futuro più prossimo del talentuoso centrocampista offensivo norvegese sarà ancora al Benfica. Tanto che, riferiscono da Sky Sport, le Aguias avrebbero deciso di intervenire ulteriormente, con un rinnovo del suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2028.