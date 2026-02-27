Lazio, in estate pronti altri interventi in attacco: Alajbegovic e Schjelderup nel mirino

È molto probabile che a giugno la Lazio possa decidere di continuare a intervenire in attacco. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono due i nomi nel mirino dopo che a gennaio non è stato possibile acquistarli: il primo è un classe 2007 del Salisburgo, il secondo invece è un 2004 del Benfica. Si tratta di Kerim Alajbegovic e Andreas Schjelderup, che potrebbero rimpiazzare Gustav Isaksen, indiziato numero uno a lasciare Formello.

Il bosniaco è alla prima stagione tra i professionisti e ha collezionato 32 presenze e 11 centri con il Salisburgo. Il norvegese invece in carriera vanta 94 gettoni e 27 gol con il Nordsjaelland, 75 partite e 10 reti con il Benfica e 5 apparizioni e un centro con la seconda squadra dei portoghesi.