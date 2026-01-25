Braccio di ferro tra Benfica e Club Brugge per Schjelderup: i lusitani non scendono dai 15 milioni

Il Club Brugge e il Benfica sono nel pieno delle trattative per il trasferimento a titolo definitivo di Andreas Schjelderup. Il club belga ha già avviato i contatti con l'entourage dell'esterno norvegese classe 2004 e, secondo i media locali, un accordo tra il giocatore e la società fiamminga sarebbe ormai imminente. Il Brugge, attualmente terzo in campionato e in piena corsa per il passaggio del turno in Champions League, vede nel giovane talento il rinforzo ideale per il proprio reparto offensivo, evidenzia A Bola.

Sul piano economico, tuttavia, resta da colmare la distanza tra domanda e offerta. La stampa belga riferisce che il Club Brugge sarebbe disposto a mettere sul piatto 8 milioni di euro più 3 milioni di bonus legati agli obiettivi. Una cifra che per il momento non soddisfa il Benfica, dando vita a un vero e proprio braccio di ferro tra le due società sulla valutazione del cartellino.

Le pretese dei lusitani sono infatti più elevate: per cedere il ragazzo, il Benfica chiede almeno 15 milioni di euro. La dirigenza delle "Aquile" punta a recuperare l'investimento complessivo di 14 milioni effettuato nel gennaio 2023 per prelevarlo dal Nordsjaelland, al netto dei 2,5 milioni già incassati la scorsa stagione per il prestito oneroso allo stesso club danese. Le negoziazioni proseguono nel tentativo di trovare un punto d'incontro che sblocchi definitivamente l'operazione.