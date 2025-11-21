Tiago Gabriel come Dorgu? Lecce spera di no. Poi in estate sarà un'altra storia

Lazio-Lecce inizierà domenica alle ore 18.00. Diretta testuale su TMW

Tiago Gabriel è oggi il grande pezzo pregiato della rosa del Lecce. Domenica il centrale portoghese sarà protagonista all'Olimpico, al centro di una difesa che dovrà fronteggiare l'attacco della Lazio. Classe 2004, 21 anni da compiere il giorno di Santo Stefano, è un centrale di quasi due metri sbarcato in Italia lo scorso gennaio. E' giocatore che da agosto ha preso il posto di Federico Baschirotto con grande naturalezza. "Piace a tanti club, non solo alla Juventus", ha detto in una recente intervista il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino che poi ha aggiunto. "Per quest'anno resterà qui, la sua presenza è importante per raggiungere i nostri obiettivi". Per raggiungere la salvezza per il quarto anno di fila.

Non cedere Tiago Gabriel nella prossima finestra di calciomercato è l'obiettivo di Corvino e la speranza dei tifosi giallorossi. Tutto però sanno che quando ti chiami Lecce tutto dipende dalle offerte e se irrinunciabili, come accadde a inizio anno, anche i buoni propositi rischiano poi di essere disattesi. Un anno fa di questi tempi le stesse parole venivano spese per Patrick Dorgu, polivalente terzino danese. La società salentina fece di tutto per trattenerlo, disse no al Napoli e agli altri club italiani interessati. Ma quando lo United si presentò con un'offerta da 30 milioni più 7.5 di bonus il Lecce dovette dare il via libera. Anche perché lo stesso Dorgu a quel punto si mise di traverso, si mosse in prima persona per chiudere l'affare.

Tiago Gabriel è l'ennesimo grande colpo firmato Pantaleo Corvino. Proprio mentre trattava la cessione di Dorgu, Corvino acquistava dall'Estrela Amadora sia lui che Danilo Veiga: spesa complessiva circa due milioni e mezzo di euro.

Oggi solo Tiago viene valutato 25, il club giallorosso giustamente 'spara' alto proprio per il discorso di cui sopra. L'obiettivo è rimandare la plusvalenza alla prossima estate, ma poi tutto dipende dalle offerte. Perché se a gennaio arriva una società che offre davvero 25 milioni o magari qualcosa di più a quel punto resistere è davvero complicato. Praticamente impossibile.