Chi è Martinelli, il baby portiere che Galloppa ha lanciato titolare in Mainz-Fiorentina

Nella Fiorentina tocca a Tommaso Martinelli: confermate le indiscrezioni della vigilia, il tecnico ad interim Galloppa lancia al debutto stagionale il portierino classe 2006, tifosissimo della Viola. Lui che lo conosce bene, avendolo già allenato nelle giovanili dei toscani, e sa quanto occasioni del genere possano rappresentare una reale occasione di crescita nel percorso di sviluppo di un ragazzo ancora da formarsi.

Non è la prima presenza ufficiale di Martinelli con la Fiorentina, ma la terza. Fin qui ha giocato una partita all'anno: l'esordio nell'ultima partita dell'era Italiano, l'inutile vittoria per 3-2 sul campo dell'Atalanta a Serie A finita (era un recupero), la scorsa stagione invece la prima in Conference League, un altro successo, il roboante 7-0 agli austriaci del LASK in cui ebbe poco lavoro da svolgere, trovando comunque il modo di mettersi in evidenza con una parata salva risultato. Numeri alla mano, fino a qui insomma la Fiorentina ha il 100% di vittorie con Martinelli in campo e spera di mantenere intatto il dato.

Dallo scorso anno Martinelli divide lo spogliatoio con De Gea, con il quale vanta un ottimo rapporto personale. Tanto che secondo alcuni sarebbe stato lo stesso portiere spagnolo a spingere perché oggi fosse data un'occasione al ragazzino in rampa di lancio.