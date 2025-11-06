Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Campobasso e Trapani deferiti al TFN per violazioni amministrative: la nota della FIGC

Claudia Marrone
Oggi alle 18:48Serie C
Claudia Marrone
fonte figc.it

Il procuratore federale, a seguito di segnalazioni della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Campobasso (Girone B di Serie C) e Trapani (Girone C di Serie C) nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.

CAMPOBASSO
I sigg.ri Matthew Christopher Rizzetta, Nicola Cirrincione, Mario Colalillo, rispettivamente presidente, vice presidente e consigliere della società sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al versamento dei contributi Inps relativi alle rate in scadenza nelle mensilità di luglio e agosto 2025 del piano di rateazione in essere con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Ai sigg.ri Mario Colalillo e Giovanni Graziano, rispettivamente consigliere e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati nonché a titolo di responsabilità propria.

TRAPANI
I sigg.ri Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo, rispettivamente presidente e procuratori della società sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2025, al pagamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2025 in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all’esodo dovuti per le citate mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati nonchè per non aver provveduto al versamento dei contributi Inps e delle ritenute IRPEF relativi alla mensilità di agosto 2025 nonché dei contributi dovuti al fondo di fine carriera relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025.

I tesserati sopra indicati, inoltre, sono stati deferiti per aver effettuato i pagamenti di quota parte degli emolumenti dovuti ai tesserati, delle ritenute Irpef e dei contributi INPS relativi alle mensilità di luglio e agosto 2025, attraverso bonifici bancari e addebiti su conti correnti diversi dal conto corrente intestato alla società F.C. Trapani 1905 s.r.l. e dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali. Ai sigg.ri Andrea Oddo e Salvatore Castiglione, rispettivamente procuratore e sindaco unico della società, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta e oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..

