Hollerbach entra e regala il pareggio al Mainz. Troppo morbida la difesa della Fiorentina

Appena messo in campo entra subito nel tabellino l'attaccante del Mainz Hollerbach, bravo a recuperare il pallone su Ranieri e a far partire un contropiede dove i tedeschi sono bravi a fraseggiare nello stretto e a mettere il giocatore davanti ad un incolpevole Martinelli.