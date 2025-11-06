TMW
Mantova, De Maio al passo d'addio: non sarà più il club manager
Lo scorso 12 luglio con una lunga lettera aperta Sebastien De Maio, difensore francese con un passato tra Frosinone, Genoa, Fiorentina, Bologna, Udinese, Vicenza, Modena e Mantova aveva annunciato l'addio al calcio giocato e l'inizio di una nuova avventura professionale come Club Manager del club virgiliano.
Un capitolo, questo, che secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com si concluderà nella giornata di oggi. Le parti in causa avrebbero, infatti, deciso di salutarsi.
Ancora da chiarire i motivi alla base di questa decisione, che arriva a pochi giorni dall'esonero del ds Christian Botturi e l'arrivo al 'Martelli' di Leandro Rinaudo.
