Genoa, primo allenamento per De Rossi: il racconto della giornata

Primo allenamento per il neo tecnico e i suoi cinque assistenti

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - Una lunga giornata rossoblù per Daniele De Rossi che dopo le visite mediche di rito in mattinata ha firmato il contratto che lo lega al Genoa sino a giugno 2026 con opzione per la stagione successiva in caso di salvezza. Il neo tecnico ha poi incontrato la squadra assieme al neo responsabile dell'area sportiva Lopez quindi pranzo collettivo prima di passare al lavoro sul campo.

De Rossi e i suoi collaboratori, ll vice Guillermo Giacomazzi, il preparatore atletico Gianni Brignardello, i collaboratori tecnici Emanuele Mancini ed Enrico Iodice, il match-analyst Francesco Checcucci, hanno seguito i giocatori prima in palestra per poi proseguire la sessione sul terreno di gioco con le prime indicazioni in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina.

Il tecnico romano avrà dunque appena tre giorni, rifinitura compresa, per preparare la sfida ai Viola che dovrà affrontare dalla tribuna per un turno di squalifica ancora da scontare e senza lo squalificato Malinovskyi e con Otoa indisponibile per i postumi di un infortunio al flessore. Il resto del gruppo è però regolarmente a disposizione. Domani ci sarà la presentazione ufficiale che coinciderà anche con la prima conferenza pre campionato per l'ex centrocampista della nazionale campione del mondo del 2006. (ANSA).