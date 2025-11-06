Alesi: "Catanzaro club giusto per crescere. Iemmello? Un vero leader, un esempio"

Arrivato a Catanzaro la scorsa estate dopo una lunga avventura nelle giovanili del Milan, Gabriele Alesi, centrocampista classe 2004 nel successo contro il Venezia di domenica scorsa ha messo a segno il suo primo gol fra i professionisti. Di questo e della sua avventura in Calabria nel compresso il ragazzo di Alcamo ne ha parlato nel corso di un'intervista concessa a GianlucaDiMarzio.com:

“Era un’opportunità importante per il mio futuro, il direttore e la società mi hanno voluto fortemente. Questa è una realtà che punta tanto sui giovani, è il posto giusto per crescere. Quando sono arrivato in estate sapevo che avrei dovuto faticare più di prima per ritagliarmi un po’ di spazio. In questa categoria il livello e la qualità aumentano".

Su capitan Pietro Iemmello, poi, spiega: “È un leader a tutti gli effetti. Dà sempre tanti consigli, ed è molto vicino ai più giovani e a chi gioca di meno. Lui vive più di tutti la maglia e la città. È un esempio”.