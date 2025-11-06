Bologna, Cambiaghi: "Mi piace giocare in una squadra così offensiva"

Scelto negli undici titolari da Vincenzo Italiano per la gara contro il Brann, Nicolò Cambiaghi è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il match: "Per noi è una partita importante, è uno step fondamentale per lo snodo europeo. Siamo pronti per affrontarlo al meglio. Li abbiamo studiati nei pochi giorni a disposizione, faremo la nostra partita e porteremo il nostro canovaccio che applichiamo in ogni gara. Mi sento bene, mi piace il modo di giocare, molto offensivo, e voglio continuare così per provare a ritagliarmi spazio".