Bologna, Niccolini: "Castro? Titolare dopo i due gol a Parma, può ripetersi"
Prima della sfida di Europa League contro il Brann, Daniel Niccolini ha commentato la gara in programma ai microfoni di Sky: "Italiano sta molto meglio, l'ultimo secondo vedremo se verrà in panchina o meno. Ci sarà un po' di contenimento quando attaccano gli altri, mentre nella nostra manovra dovremo essere attenti. Castro? Dopo la doppietta magari può sfruttare ancora meglio il proprio potenziale. Oggi è una partita molto importante, giochiamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere. Bisogna stare attenti alla fisicità e all'aggressività".
