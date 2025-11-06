Spezia-Bari, i convocati di Caserta: torna a disposizione Kassama. Out Vicari e Darboe

Vigilia di gara per per il Bari, che domani farà visita allo Spezia, in occasione della gara che aprirà la 12ª giornata del campionato di Serie B: l'anticipo di questo turno è stato infatti affidato al match dello stadio 'Alberto Picco', e le due squadre saranno in campo alle ore 20:30. giocherà alle ore 15:00 allo stadio 'Alberto Braglia, e sarà valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie B.

Nessuna conferenza stampa da parte del tecnico Fabio Caserta, la squadra già questa mattina è partita alla volta della Liguria, ma son comunque stati resi noti i convocati, che vedono l'assenza di capitan Vicari e di Darboe, alle prese con una lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra, diagnosticatagli a seguito degli esami strumentali svolti nei giorni scorsi dopo l'infortunio patito domenica. Torna invece a disposizione Kassama, che ha smaltito le problematiche fisiche che lo avevano portato a saltare il vittorioso match contro il Cesena, fatale però per il prima citato Darboe.

Quindi, di seguito, l'elenco dei 24 a disposizione:

PORTIERI: Cerofolini, Marfella, Pissardo;

DIFENSORI: Burgio, Dickmann, Dorval, Kassama, Mavraj, Meroni, Nikolaou, Pucino;

CENTROCAMPISTI: Bellomo, Braunoder, Castrovilli, Maggiore, Pagano, Verreth;

ATTACCANTI: Antonucci, Cerri, Gytkjaer, Moncini, Partipilo, Pereiro, Rao.