Esce De Rossi, entra Heitinga: il borsino degli allenatori senza squadra. Mancini e Xavi i top
È saltata la terza panchina di Serie A, con Stefano Pioli esonerato dalla Fiorentina tre giorni dopo le dimissioni di Vieira dal Genoa e otto giorni dopo l'esonero di Tudor dalla Juventus. Il tecnico parmigiano pertanto si aggiunge a una lista già prestigiosa di allenatori liberi. Tanti nomi grossi ancora in cerca di un nuovo progetto, inevitabilmente a stagione in corso. Vediamo nel dettaglio i 50 nomi più interessanti ancora liberi:
Mario Anselmi (40 anni, Argentina)
Davide Ballardini (61 anni, Italia)
Pierpaolo Bisoli (58 anni, Italia)
Laurent Blanc (59 anni, Francia)
Daniele Bonera (44 anni, Italia)
Roberto Breda (55 anni, Italia)
Vitor Bruno (42 anni, Portogallo)
Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)
Eugenio Corini (55 anni, Italia)
Roberto D'Aversa (50 anni, Italia)
Lucien Favre (67 anni, Svizzera)
Urs Fischer (59 anni, Svizzera)
Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)
Marco Giampaolo (58 anni, Italia)
Luca Gotti (58 anni, Italia)
Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)
John Heitinga (41 anni, Olanda)
Adi Hutter (55 anni, Austria)
Jurgen Klinsmann (61 anni, Germania)
Bruno Lage (49 anni, Portogallo)
Moreno Longo (49 anni, Italia)
Joachim Low (65 anni, Germania)
Roberto Mancini (60 anni, Italia)
Walter Mazzarri (64 anni, Italia)
Francesco Modesto (43 anni, Italia)
Thiago Motta (43 anni, Italia)
Alessandro Nesta (49 anni, Italia)
Gary O'Neil (42 anni, Inghilterra)
Guido Pagliuca (49 anni, Italia)
Raffaele Palladino (41 anni, Italia)
Fabio Pecchia (52 anni, Italia)
Vitor Pereira (57 anni, Portogallo)
Stefano Pioli (60 anni, Italia)
Ange Postecoglou (60 anni, Australia)
Graham Potter (50 anni, Inghilterra)
Brendan Rodgers (52 anni, Inghilterra)
Marco Rose (49 anni, Germania)
Leonardo Semplici (58 anni, Italia)
Quique Sanchez Flores (60 anni, Spagna)
Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)
Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)
Igor Tudor (47 anni, Croazia)
Erik ten Hag (55 anni, Olanda)
Edin Terzic (42 anni, Germania)
Jon Dahl Tomasson (49 anni, Svezia)
Mark van Bommel (48 anni, Olanda)
Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)
Paolo Vanoli (53 anni, Italia)
Patrick Vieira (49 anni, Francia)
Xavi (45 anni, Spagna)