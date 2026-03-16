Buttati, che è morbido! Prima porta inviolata in Serie A: la Lazio sta scoprendo Motta

La sua occasione è giunta quasi per caso, o comunque per l'infortunio del titolare che gli ha spalancato le porte verso un finale di Serie A da titolare, lui che fino a qualche settimana fa ancora giocava in cadetteria difendendo i pali della Reggiana.

I più arguti avranno capito da subito che il riferimento di queste prime righe va ad Edoardo Motta, nuovo numero uno della Lazio per necessità, che sta cominciando a far vedere bagliori del suo talento e facendo capire perché, quasi dal nulla, sulla sponda biancoceleste della Capitale abbiano deciso di puntare su di lui, che a malapena il pubblico della Serie B identificava come tra i migliori estremi difensori della categoria cadetta.

Ieri sera contro il Milan è arrivata la seconda prestazione buona su due partite ufficiali con la Lazio per il giovane Motta, con la piacevole novità di essere riuscito anche a tenere la porta inviolata, cosa che non era avvenuta invece lunedì scorso contro il Sassuolo. Il primo clean sheet di Motta in Serie A è stato un Lazio-Milan del quale si parlerà a lungo, visto che rischia di essere ufficialmente la notte in cui i rossoneri di Allegri hanno abbandonato il sogno Scudetto. E il fatto che la sua porta sia rimasta inviolata, per la prima volta in Serie A, in una sfida di tale livello rende ancora più meritevole la sottolineatura.

Una bella parata su Pulisic, una ancor più complicata e spettacolare su un tiro a tu per tu con Nkunku, il quale era comunque in fuorigioco. Interventi che sono valsi un bel 6,5 nelle pagelle di TMW di Lazio-Milan 1-0 per il portiere classe 2005: "L’intervento più difficile lo compie a gioco fermo, ma nulla cancella la prodezza su Nkunku. Poco prima si era fatto trovare pronto sul tiro dai 20 metri di Pulisic. Coraggioso e tempestivo nelle uscite. Serata che difficilmente dimenticherà", si legge nelle motivazioni del giudizio numerico.