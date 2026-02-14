Crocevia salvezza in Sardegna. Il Quotidiano di Puglia "Per restare in A serve unità"

Il Quotidiano di Puglia affida a Giampiero Ventura l’analisi del posticipo della 25ª giornata tra Cagliari e Lecce. L’ex tecnico, legato a entrambe le piazze per le promozioni in Serie A, definisce la sfida dell’Unipol Domus un crocevia soprattutto per i salentini: «Il risultato è più importante per il Lecce, che poi avrà Inter e Como. Se fa punti in Sardegna, potrà affrontare le prossime due con serenità».

Ventura sottolinea il cambio di atteggiamento visto contro l’Udinese dopo la prova opaca di Torino: rabbia, determinazione e il lampo di Banda a decidere una gara meritata. Ma i numeri restano un tema: con 15 reti segnate, il Lecce ha uno degli attacchi meno prolifici e dovrà trovare soluzioni alternative, anche oltre l’apporto di Cheddira. Dal Cagliari in giù, osserva, nessuno può dirsi tranquillo: la terza retrocessione è ancora tutta da assegnare.

Intanto Di Francesco prepara la gara di lunedì: allenamento a Martignano, Camarda ancora assente, Berisha prosegue il lavoro personalizzato. Il tecnico chiede continuità e condivisione d’intenti, senza polemiche sulle scelte. Una sfida che vale doppio, tra classifica e morale, con la consapevolezza che la salvezza passa anche dall’atteggiamento e dal sostegno dell’ambiente.