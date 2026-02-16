Ventura: "L'Inter non può perdere questo scudetto, non vedo avversari all'altezza"

L’ex commissario tecnico della Nazionale, Gian Piero Ventura, è intervenuto ai microfoni di Stile TV per analizzare la fase decisiva del campionato ormai alle porte.

Secondo Ventura, la corsa al titolo sembra avere un padrone ben definito: "Non credo che l’Inter abbia possibilità di perdere questo scudetto, perché non vedo avversari all’altezza. Il Milan sta tenendo botta, ma con grande fatica. Le altre attraversano momenti complicati, mentre la Juventus paga il ritardo dovuto all’arrivo tardivo di Luciano Spalletti. A mio avviso, l’Inter oggi non ha rivali in grado di impensierirla davvero".

Nel corso dell’intervista, Ventura è stato anche accostato ad Antonio Conte, definito da molti come un suo “allievo”. L’ex CT ha però ridimensionato l’etichetta: "Non so perché venga detto, forse perché sono stato tra i primi a proporre un certo tipo di costruzione del gioco, partendo dal portiere. Ma parliamo di preistoria. A Conte posso solo fare i complimenti per quello che ha fatto e per ciò che continuerà a fare: ha il fuoco dentro, vive questo lavoro con entusiasmo e riesce a trasmetterlo a tutto l’ambiente".