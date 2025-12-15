Chi si rivede all'Olimpico: Paredes torna da spettatore cinque mesi dopo per Roma-Como
Un ospite d'eccezione questa sera allo stadio Olimpico. In occasione del match attrattivo tra Roma e Como questa sera e valido per la chiusura della 15esima giornata di Serie A, Leandro Paredes è stato pizzicato dall'inviato di TMW (come da foto allegate in calce) presente nell'impianto della Capitale in fase di accesso all'arena sportiva per assistere dal vivo alla partita dei suoi ex compagni di squadra.
Non partirà titolare il suo caro amico Paulo Dybala, che parte dalla panchina, ma il centrocampista argentino - che ha lasciato il club giallorosso appena cinque mesi fa - cercherà di sostenere la ciurma di Gasperini questa sera da tifoso aggiuntivo.
Le formazioni ufficiali
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.
A disposizione: Angelino, Bah, Bailey, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Pisilli, Tsimikas, Vasquez, Ziolkowski.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.
A disposizione: Cavlina, Cerri, Diego Carlos, Douvikas, Kuhn, Le Borgne, Moreno, Posch, Rodriguez, Van der Brempt, Vigorito, Vojvoda.
Allenatore: Cesc Fabregas.