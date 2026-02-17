Argentina, preoccupazione per Paredes: infortunio alla caviglia, salta la Finalissima?

Boca Junior e Argentina sono in apprensione per Leandro Paredes. Il giocatore di 31 anni, ormai dalla scorsa estate alla Bombonera dopo aver salutato la Roma, si è preso in un lampo le chiavi del centrocampo degli Xeneizes ma l'infortunio alla caviglia avuto contro il Platense ha fatto balzare tutti dalle sedie.

Dalla Nazionale albiceleste si sono messi subito in contatto con l'ex giallorosso - secondo quanto riferito da Diario Olé - per conoscere le sue condizioni e in queste ore è avvenuto immediatamente uno scambio di informazioni con lo staff medico del CT Scaloni. Il motivo è semplice e riconducibile alla Finalissima contro la Spagna in Qatar il 27 marzo. Una partita che vale un trofeo, a tu per tu con i campioni d'Europa in carica, ma che sarà anche l'ultimo incontro del gruppo prima del Mondiale 2026.

La presenza di Paredes è ritenuta fondamentale in Argentina, per ciò che rappresenta per la squadra e la lotta personale nel volersi guadagnare un posto nell'undici mirabolante e campione del Mondo in carica. Per ora, comunque, il Boca Juniors ha deciso di lasciar fermo il centrocampista 31enne per almeno una decina di giorni, perché continuando a giocare con infiltrazioni la situazione potrebbe complicarsi più del dovuto. In generale si tratterebbe di una distorsione, ma il quadro clinico potrebbe aggravarsi certamente giocando sopra il dolore. Per questa ragione l'ex Roma salterà il big match contro il Racing e il debutto in Copa Argentina contro il Gimnasia de Chivilcoy. Da quel momento in avanti si valuterà la situazione, ma Paredes è troppo importante per la Nazionale argentina.