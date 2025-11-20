Di Maria a sorpresa: "Io e Paredes alleneremo Rosario Central e Boca, è già tutto deciso"

Un Rosario Central eletto migliore squadra dell’anno ed eletto campione 2025 della Liga Professional, merito anche di Angel Di Maria tornato a casa. Ma all'età di 37 anni l'esterno offensivo argentino ha trovato il coraggio di parlare, di recente, di aver già riflettuto concretamente su quale strada imboccare una volta appesi gli scarpini al chiodo: "È già tutto deciso. Alleneremo una volta il Central e una volta il Boca. Se ci riusciremo…".

Non al singolare, ma al plurale, perché parla anche per... Leandro Paredes.

Gli ex compagni di squadra ai tempi della Juventus, nonché ex compagni di spogliatoio in Nazionale argentina, vorrebbero intraprendere questa strada insieme: "Ci proveremo", racconta il Fideo in un'intervista a ESPN. "Io sono più grande di Paredes, ma in questo tempo prima che si ritiri osserverò tante cose. Siamo molto amici. È come un fratello minore e le nostre famiglie si vogliono bene. Ci piacerebbe davvero molto. È difficile, ma ne abbiamo parlato tante volte. Vedremo al momento giusto".

Poi l'ex Benfica ha aggiunto, tra sogni e ambizioni: "Le mie squadre giocheranno 4-3-3 e a Lea piace. Non abbiamo ancora parlato di aggiungere qualcun altro allo staff tecnico. È già tutto deciso. Alleneremo una volta il Central e una volta il Boca. Se ci riusciremo… e anche la Nazionale sarebbe qualcosa di bello. L’ho vista. Ho visto quanto si divertono Scaloni, Aimar e tutto lo staff".