Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenità

Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenitàTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12Calcio estero
Michele Pavese

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Tigre, che ha consacrato il Boca Juniors come capolista nel Torneo Clausura, è sempre più chiaro il ruolo determinante di Leandro Paredes nella squadra di Buenos Aires. Il centrocampista argentino ha commentato "Ho portato fiducia, ho tolto responsabilità a molti così possono godersi di far parte del club più grande di tutta l’America. Se loro stanno bene e si divertono, per me è un piacere".

Il giocatore, che ha indossato la fascia di capitano fino al rientro di Edinson Cavani, ha assunto fin da subito il ruolo di leader, con gesti di grande umanità che hanno inciso profondamente sul momento positivo degli Xeneizes. Cavani è rientrato dopo sette partite e a fine gara Paredes ha voluto far battere un rigore all’uruguaiano, consapevole dell’importanza del gol per la sua fiducia. "È spettacolare vederlo sereno in campo, e se segna, ancora meglio per noi", ha dichiarato l'ex giocatore di Roma e Juventus.

Il tecnico Claudio Úbeda ha elogiato le qualità di Paredes: "Porta ottimismo, personalità, voglia di vincere, competitività. Non lascia mai un allenamento senza dare il massimo, ed è un valore enorme". Paredes ha anche introdotto una tradizione che rafforza lo spogliatoio: ogni mercoledì, dopo il doppio turno, tutta la squadra si ritrova a casa sua per un asado. I gesti di Paredes hanno supportato anche giocatori come Exequiel Zeballos, aiutandoli a ritrovare fiducia e rendimento.

Articoli correlati
Il padre di Paredes: "So delle cose. Dybala vuole venire al Boca Juniors" Il padre di Paredes: "So delle cose. Dybala vuole venire al Boca Juniors"
Tripudio Boca, il SuperClasico è di Paredes e soci: 2-0 al River dedicato a Russo... Tripudio Boca, il SuperClasico è di Paredes e soci: 2-0 al River dedicato a Russo
Paredes, l'amicizia con Di Maria: guida 3 ore e mezza per rivedere l'ex Juve nel... Paredes, l'amicizia con Di Maria: guida 3 ore e mezza per rivedere l'ex Juve nel giorno libero
Altre notizie Calcio estero
Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenità... Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenità
Ravanelli lascia l'OM? La dirigenza vuole un rapporto più diretto con staff e squadra... Ravanelli lascia l'OM? La dirigenza vuole un rapporto più diretto con staff e squadra
Robinho trasferito: dal carcere a un centro di reinserimento. Nessuno sconto di pena... Robinho trasferito: dal carcere a un centro di reinserimento. Nessuno sconto di pena
Amichevoli internazionali, la Tunisia blocca il Brasile. Marocco travolgente, segna... Amichevoli internazionali, la Tunisia blocca il Brasile. Marocco travolgente, segna Luvumbo
Licenziata per un video-regalo con Messi: l'azienda giudica "inappropriata" l'iniziativa... Licenziata per un video-regalo con Messi: l'azienda giudica "inappropriata" l'iniziativa
Sesko finora è un flop: 2 gol e un infortunio che lo terrà lontano dai campi per... Sesko finora è un flop: 2 gol e un infortunio che lo terrà lontano dai campi per un altro mese
Arabia Saudita, arriva la chiamata alla preghiera: Renard stoppa la conferenza stampa... Arabia Saudita, arriva la chiamata alla preghiera: Renard stoppa la conferenza stampa
Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"... Kane rivela: "Scelsi il Bayern per Tuchel, ha il carisma dei grandi allenatori inglesi"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 19 novembre 1995, l'esordio di Buffon contro il Milan di Roberto Baggio e Weah
3 Aldo Serena: "Non ho capito Conte, forse è la sua ennesima rivoluzione"
4 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
5 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia a picco nel ranking FIFA: addio prima fascia ai Mondiali (se ci andremo)
Immagine top news n.1 Playoff Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: in semifinale tornano vecchi incubi
Immagine top news n.2 Qual. Mondiali, tripudio Scozia al 93': è al Mondiale insieme a Belgio, Svizzera e Austria
Immagine top news n.3 Maldini: "Per me c'è solo il Milan, in Italia e all'estero. Nazionale? Gattuso ottima idea"
Immagine top news n.4 Juve, Perin: "Sono il più grande critico di me stesso. Ho pensato di smettere con il calcio"
Immagine top news n.5 Soulé: "Mi immagino a lungo alla Roma. Scudetto? Lo sognano tutti, ma è ancora presto"
Immagine top news n.6 Milan, ottime notizie per Allegri: Rabiot in gruppo, il punto in vista del derby
Immagine top news n.7 Quali obiettivi per il Milan? Tare: "Sarei un bugiardo se dicessi di non volere Scudetto o Champions"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.2 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.3 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
Immagine news podcast n.4 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Immagine news Altre Notizie n.2 Napoli, quanto durerà la tregua con Conte? Lo dicono gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Alessandro Canovi: "Vi spiego cosa non funziona nel calcio italiano"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Udinese, Collavino chiude la porta in faccia alle big: "Atta a gennaio rimane"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, De Bruyne è in Belgio: visita alla nazionale e festa dopo la qualificazione al Mondiale
Immagine news Serie A n.3 Il Parma guarda al mercato degli svincolati dopo il ko di Suzuki: nel mirino Guaita e Mannone
Immagine news Serie A n.4 Aldo Serena: "Non ho capito Conte, forse è la sua ennesima rivoluzione"
Immagine news Serie A n.5 Giannini e la corsa-salvezza: "Sarà sfida tra 5 squadre. Il Lecce ha tutto per farcela"
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, Gaetano: "Mi ispiro ad Hamsik, grandissimo capitano e giocatore eccezionale"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Coda torna ad allenarsi con il gruppo. Ma ancora in tanti lavorano a parte
Immagine news Serie B n.2 Avellino, Missori: "Qualche sconfitta può farci crescere. Lavoriamo per prendere meno gol"
Immagine news Serie B n.3 Carrarese, Melegoni: "C’è un po' di rammarico per alcune gare, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie B n.4 Catanzaro, sirene dalla Serie C per l'attaccante Pandolfi: il Potenza ci pensa per gennaio
Immagine news Serie B n.5 Pescara, l'influenza ferma Valzania. Da Tsadjout a Kraja, in quattro tornano in gruppo
Immagine news Serie B n.6 Castagnetti sul Cesena: "Qui c'è un'alchimia speciale. Mignani è un tecnico mai banale"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Brescia-Vicenza vietata agli ospiti. La Curva Nord: "Senza nemici non c'è partita"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, Di Matteo chiede una delega per poter essere operativo da subito
Immagine news Serie C n.3 Gran Galà del calcio, premiati Achik e Ferraris: "Salernitana, daremo tutto per la B"
Immagine news Serie C n.4 Triestina, Silvestro: "Paghiamo a caro prezzo gli errori. Dobbiamo far punti, anche rischiando"
Immagine news Serie C n.5 Ascoli, Passeri: "A Rimini situazione surreale, il calcio esiste grazie ai tifosi. E così muore"
Immagine news Serie C n.6 Zauli: "La retrocessione dalla B alla C pesa tanto, lo dimostrano Perugia e Crotone"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Bavagnoli: "Sempre chiari gli obiettivi per il futuro. Con la Roma c'è una visione comune"
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan, Giuliani: "Oggi le bambine hanno modelli femminili. Dobbiamo essere credibili"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter, Piovani: "Siamo ridotte all'osso, ma nei momenti difficili si vede la vera squadra"
Immagine news Calcio femminile n.4 Parma, Aurelio: "Krause investe nel calcio femminile perché vuole, non perché deve"
Immagine news Calcio femminile n.5 Spagna, Hermoso ancora vittima di insulti e minacce social. La denuncia della calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Peruzzo: "A Sassuolo vittoria importantissima. Parma? Non sarà scontro diretto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?