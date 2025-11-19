Paredes leader, il Boca vola in campionato: l'ex Roma e Juve ha trasmesso serenità

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Tigre, che ha consacrato il Boca Juniors come capolista nel Torneo Clausura, è sempre più chiaro il ruolo determinante di Leandro Paredes nella squadra di Buenos Aires. Il centrocampista argentino ha commentato "Ho portato fiducia, ho tolto responsabilità a molti così possono godersi di far parte del club più grande di tutta l’America. Se loro stanno bene e si divertono, per me è un piacere".

Il giocatore, che ha indossato la fascia di capitano fino al rientro di Edinson Cavani, ha assunto fin da subito il ruolo di leader, con gesti di grande umanità che hanno inciso profondamente sul momento positivo degli Xeneizes. Cavani è rientrato dopo sette partite e a fine gara Paredes ha voluto far battere un rigore all’uruguaiano, consapevole dell’importanza del gol per la sua fiducia. "È spettacolare vederlo sereno in campo, e se segna, ancora meglio per noi", ha dichiarato l'ex giocatore di Roma e Juventus.

Il tecnico Claudio Úbeda ha elogiato le qualità di Paredes: "Porta ottimismo, personalità, voglia di vincere, competitività. Non lascia mai un allenamento senza dare il massimo, ed è un valore enorme". Paredes ha anche introdotto una tradizione che rafforza lo spogliatoio: ogni mercoledì, dopo il doppio turno, tutta la squadra si ritrova a casa sua per un asado. I gesti di Paredes hanno supportato anche giocatori come Exequiel Zeballos, aiutandoli a ritrovare fiducia e rendimento.