Chiesa e un premio individuale che certifica la rinascita. Tutto pronto per il suo ritorno in azzurro?

Che la ruota stia girando, per Federico Chiesa a Liverpool? Il talento italiano ex Juventus e Fiorentina in queste ore ha vinto il Liverpool Standard Chartered Men's Player of the Month, riconoscimento che va al miglior giocatore Reds del mese dopo le votazioni dei tifosi. Per Chiesa un successo che sottolinea il momento di crescita personale, col 34% dei sostenitori che si è espresso in suo favore.

Una bella notizia anche per il calcio italiano e per Gennaro Gattuso, col ct che sembra sempre più pronto a rimetterlo a tutti gli effetti all'interno del suo gruppo azzurro. Probabilmente già dalla prossima tornata di convocazioni, con l'Italia che a novembre affronterà Moldavia e Norvegia.

Per Chiesa, ricordiamo, l'ultima apparizione in maglia azzurra risale addirittura al 29 giugno del 2024, quando l'Italia affrontò lo Svizzera agli Europei. Da lì alcuni problemi fisici, il passaggio al Liverpool e le difficoltà di continuità in Inghilterra. Quest'anno la situazione sta però cambiando, con gran parte dei tifosi che chiede a gran voce la sua titolarità a Slot. Da inizio anno, Chiesa ha collezionato con la maglia dei Reds 8 presenze con 2 gol e 3 assist. Numeri interessanti che non sono sfuggiti a Gattuso, così come il primo premio individuale dal giorno in cui il classe '97 si è trasferito in Inghilterra.