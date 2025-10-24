Samp-Frosinone, i convocati di Alvini: si ferma anche Masciangelo. Lunga lista di infortunati

Vigilia di gara per il Frosinone di mister Massimiliano Alvini, che domani farà visita alla Sampdoria nel match valevole per la 9ª giornata del campionato di Serie B, che si giocherà al 'Ferraris' di Genova con il fischio di inizio del match previsto per le ore 15:00.

Ancora molto lunga la lista di assenti, che andiamo a riepilogare in base a quello che la società ha comunicato. Sono sempre ai box Biraschi e Gori, entrambi vittoria di una lesione al menisco laterale del ginocchio destro, mentre peggio è andata a Selvini, che non solo ha rimediato quell'infortunio ma allo stesso ha aggiunto una lesione al legamento crociato anteriore; per Barcella invece, lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra. Coscia sinistra invece dolente per F. Gelli, vittima di una lesione al bicipite femorale. Marchizza è poi alle prese con la sindrome femore-rotulea del ginocchio destro. Si aggiungono a loro Kone, per un'elongazione al bicipite flessore destro, Monterisi, vittima di una lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro, e Masciangelo, che ha patito un distorsivo caviglia destra.

Non convocato, invece, Lolic.

Di seguito, l'elenco completo dei 23 convocati, diffuso dal club:

PORTIERI: Palmisani, Pisseri, Sherri;

DIFENSORI: Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, J. Gelli, Hegelund, A. Oyono, J. Oyono;

CENTROCAMPISTI: Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow;

ATTACCANTI: Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli.